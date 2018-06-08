حليلوزيتش تأسف لحال الجيل الحالي للمنتخب الوطني!

أكد الناخب الوطني الأسبق، وحيد حليلوزيتش، أنه يتأسف للجيل الحالي للمنتخب الوطني نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يحوزها، وكان بإمكانه تقديم الأفضل، وقال المدرب البوسني في تصريحات لتلفزيون "الهداف" أنه ممتنا للشعب الجزائري ويحيه كثيرا بعد أن طالب بعودته لتدريب الخضر.

وأضاف صانع أفراح الجزائريين في مونديال 2014 أنه يتلقى اتصالات يومية من قبل الجزائريين وحتى من قبل بعض اللاعبين في المنتخب الوطني، رافضا في نفس الوقت التعليق على الاتصالات التي تجمعه بالفاف حاليا من أجل تدريب الخضر.