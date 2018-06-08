راعيا إبل يخفيان إرهابيا مسلحا بتبسة

أوقفت مؤخرا عناصر الجيش الوطني الشعبي بولاية تبسة شخصين يمتهنان رعي الإبل، بعد تورطهما في إخفاء إرهابي مسلح. وذكرت مصادر عليمة، أن الموقوفين الاثنين، وهما في العشرينات من العمر قاما بإخفاء إرهابي مسلح في منطقة صحراوية تقع بين حدود ولايات الوادي وتبسة وخنشلة. وأوضحت ذات المصادر، أن الموقوفين ينحدران من قريتي السويهلة والمنانعة ببلدية المقرن التي تقع على بعد 25 كلم شمال بلدية عاصمة الولاية.

وأضافت المصادر أن الإرهابي المذكور كان محل متابعة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي التي تقوم بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة الصحراوية التي تقع ضمن الحدود التي تربط ولايات الوادي وتبسة وخنشلة. وجاءت عملية توقيف راعيي الإبل، بعد ورود معلومات وإجراء تحريات من طرف عناصر الجيش، أكدت على ضلوع الموقوفين في إيواء إرهابي كان يحمل معه سلاحا وكان محل مطاردة، ليتم فيما بعد توقيفهما في منطقة نشاطهما في المنطقة الصحراوية المذكورة سلفا.

وقد اعترف الموقوفان بأنهما قاما بإيواء الإرهابي لليلة واحدة، وهذا خلال التحقيق معهما من قبل الجهات الأمنية التابعة للقطاع العملياتي لولاية تبسة التي يتبع لها المكان الذي شهد الواقعة الإرهابية. وكان الجيش داهم خيام الموقوفين، وعثر على آثار أقدام وسلاح الإرهابي الذي كان قد توجه في الصباح إلى وجهة مجهولة.

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