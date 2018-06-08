الجمعة القادم أول أيام عيد الفطر

أعلنت الجمعية الفلكية البوزجاني أن الجمع المقبل، هو أول أيام عيد الفطر السعيد في الجزائر وسائر الدول العربية والإسلامية، حيث ستكون رؤية الهلال ممكنة وسهلة جدا بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية الفلكية البوزجاني في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، حدوث الاقتران الفلكي المركزي، يوم الأربعاء 28 رمضان1439هـ الموافق لـ13 جوان الجاري، بين الشمس والقمر على الساعة السابعة و43 دقيقة مساء بالتوقيت العالمي.

أما في يوم الخميس 29 رمضان وهو المخصص لتحري هلال شوال في بلادنا وجل دول العالمين العربي والإسلامي، فستغرب الشمس في حوالي الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، بينما يغرب القمر بعدها بـ46 دقيقة تقريبا واستطالته النسبية حوالي 10 درجات جنوبا وبارتفاع 8 درجات فوق الأفق وهي مدة مكوث كافية لتمييز الهلال، مما يجعل رؤيته ممكنة جدا وسهلة بالعين المجردة، وأمام المعطيات الفلكية السابقة فمن الوارد جدا أن يكون الخميس آخر أيام رمضان 1439هـ، بينما سيكون الجمعة 15جوان غرة شوال فلكيا في بلادنا ودول العالمين العربي والإسلامي.

وأكدت الجمعية في بيانها بأن المعطيات الفلكية التي تقدمها على سبيل التوضيح ونشر الثقافة العلمية والفلكية، وليست تدخلا في صلاحيات لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية في بلادنا التي تبقى “المخولة بإعطاء التاريخ المضبوط لعيد الفطر المبارك”، وهو رد صريح على وزير الشؤون الدينية الذي تحدث عن تسابق لبعض المـراكز والجمعيات لرصد الهلال نحو “النجومية”، موضحين بأن الجمعيات الفلكية الجزائرية تضم كفاءات وخبرات علمية ذات سمعة وطنية ودولية.

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