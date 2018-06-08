زطشي يطير الأحد إلى روسيا ومستقبل ماجر يتحدد غدا أو يوم 24 جانفي؟

وأشارت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى أن خير الدين زطشي سيشد الرحال بداية من الغد الأحد إلى موسكو عاصمة روسيا للمشاركة في أشغال الاتحاد الدولي للعبة قبيل بداية نهائيات كأس العالم، وهو ما قد يدفع رئيس الاتحادية للاجتماع بالناخب الوطني حتى يضع النقاط على الحروف حول مستقبله.

بالمقابل أشار رئيس الاتحادية لكرة القدم إلى أن الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي سيكون يوم 24 جوان القادم وهو ما صرح به رئيس الاتحادية الذي أشار إلى أن الحسم في مستقبل المدرب الوطني سيكون بعد الوقوف على كل النتائج التي تحققت في عهد المدرب الحالي بعيدا عن العواطف أو حتى الضغوطات التي بات يتعرض لها محيط الاتحادية حتى يخرج المعني من تدريبه للنخبة الوطنية .