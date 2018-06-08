الإتحاد الأوروبي يقدم إعتذاره إلى الجزائر و يوجه إنذارا للصحافية صاحبة الفيديو المسيئ لبوتفليقة

قدّم البرلمان الأوروبي اعتذاراته للجزائر، اثر الفيديو المسيء لرموز الدولة الجزائر والذي سجل في فضاءات الاتحاد الأوروبي، وأشارت السفارة الجزائرية ببروكسيل في بيان لها، إلى أن رئيس ديوان رئيس البرلمان الأوروبي دييغو كانغا فانو أعرب لسفير الجزائر عمار بلاني عن أسفه لوقوع هذه الحادثة” .

وأكد فانو لسفير الجزائر أن مصالحه أجرت “تحقيقا داخليا” لأجل معرفة الظروف التي تم فيها تصوير الفيديو”، وأبرز ذات المصدر أن ” العناصر الأولية للتحقيق بينت أن حداد- لوفيفر انتهكت عمدا القواعد الداخلية للمؤسسة واستغلت ثقة القائمين على أستوديو التلفزيون بالبرلمان الأوروبي بإخفائها نواياها السيئة”.

وحسب سفارة الجزائر ببروكسيل قامت المديرية العامة للاتصال للبرلمان الأوروبي عقب التحقيق بتوجيه ” رسالة إنذار” لحداد-لوفيفر، كما قررت المديرية العامة للاتصال للبرلمان الأوروبي في 6 جوان وكتدبير مؤقت تعليق دخول حداد- لوفيفر لاستديوهات التسجيل للمؤسسة الأوروبية ” إلى غاية أن تفسر ممارساتها غير المسؤولة أمام لجنة مدعوة للبت في اعتمادها”.