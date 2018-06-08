السجن لمن يشتم «أعوان الشرطة» أثناء تأدية مهامهم

نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية» نور الدين بدوي» تسجيل حالات اعتداء على رجال الشرطة رافضا الحديث عن وجود ظاهرة في الجزائر اسمها الاعتداء على أعوان الأمن. الوزير «بدوي» وفي رده على سؤال شفوي لنائب بمجلس الأمة أول أمس الخميس بخصوص الآليات التي يتم توفيرها لرجال الأمن لحماية أنفسهم من الاعتداءات أثناء تأدية مهامهم خاصة في ظل تزايد الظاهرة في الكثير من ولايات الوطن أكد هذا الأخير بأن الأحكام السارية المفعول قد وفقت بين الضمانات اللازمة لرجل الأمن لأداء مهامه والآليات التي من شأنها تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وغيرهم من المواطنين من خلال السهر على حماية الأشخاص، الممتلكات العامة والخاصة. مشددا في هذا الصدد على أن المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة اللواء عبد الغني الهامل قد اتخذت بالحسبان كل الأخطار التي قد يتعرض لها رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم من حيث الحرص على توفير غطاء أمني لهم طيلة ساعات عملهم في المناصب التي يمارسون عملهم فيها مؤكدا بأن استعمال القوة من طرف رجال الأمن لا يكون إلا للضرورة القصوى كحالات الدفاع عن النفس. وبخصوص تعرض عناصر الأمن للاعتداءات اللفظية أثناء قيامهم بدورهم في حفظ الأمن العام لم يخف الوزير تخوفه من هذا السلوك غير الأخلاقي مؤكدا انه تمت متابعة العديد من المعتدين لفظيا على رجال الشرطة قضائيا حيث تمت أدانتهم بالحبس .