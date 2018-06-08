منظمة تونسية تدعو لإلغاء الضريبة المفروضة الجزائريين

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) السلطات التونسية إلى التخلي عن الضريبة الجديدة المفروضة على الناقلين الجزائريين عند دخولهم التراب التونسي، جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية.

وأعربت الكنفدرالية أمس الخميس عن "عميق انشغالها" من تداعيات الإجراء الأخير الذي أقرته السلطات التونسية، والقاضي بفرض ضريبة إضافية على دخول الناقلين الجزائريين بقيمة مائتي دينار تونسي (14000 دينار جزائري) تدفع من قبل سائقي الشاحنات والحافلات القادمين من الجزائر وعبر أي نقطة حدودية جزائرية-تونسية ذات الطابع التجاري.

واعتبرت أن هذا الإجراء، "يمثل عائقا جديدا أمام تطور المبادلات التجارية التونسية الجزائرية"، وأن مثل هذه الإجراءات "تكرس للاستقرار التنظيمي وتشكل حاجزا أمام الفاعلين الاقتصاديين للبلدين الشقيقين".

وأكدت "كوناكت" أن الوضع الاقتصادي الحالي، يستدعي اتخاذ جملة من الإجراءات الايجابية لتسهيل ودعم الفاعلين الاقتصاديين بهدف رفع حجم المبادلات التجارية التي لا تزال دون الحجم المأمول خاصة في ظل دعم الدول المنافسة لمنظومة النقل في مجال التصدير.