قضية الفيديو المسيء للرئيس بوتفليقة ورموز الدولة : البرلمان الأوروبي يعرب للجزائر عن أسفه .. ويعلن عن أول إجراء يتخذه ضد الصحفية "ليلى حداد"..
أعرب البرلمان الأوروبي أمس الخميس للجزائر عن "أسفه" عقب نشر شريط فيديو مسيء لرموز الدولة الجزائرية و الذي تم تسجيله في فضاءات الاتحاد الأوروبي و بفضل الوسائل التي وضعها الاتحاد تحت تصرف وسائل الإعلام حسبما أكده سفير الجزائر ببروكسيل.
و أشارت السفارة في بيان أن رئيس ديوان رئيس البرلمان الأوروبي دييغو كانغا فانو أعرب لسفير الجزائر عمار بلاني عن أسفه لوقوع هذه الحادثة".
و أضاف نفس المصدر أن فانو أكد لسفير الجزائر أن مصالحه أجرت "تحقيق داخلي" لأجل معرفة الظروف التي تم فيها تصوير الفيديو" .
و يبرز ذات المصدر أن " العناصر الأولية للتحقيق بينت أن حداد-لوفيفر انتهكت عمدا القواعد الداخلية للمؤسسة و استغلت ثقة القائمين على استديو التلفزيون بالبرلمان الأوروبي بإخفائها نواياها السيئة".
و حسب سفارة الجزائر ببروكسيل قامت المديرية العامة للاتصال للبرلمان الأوروبي عقب التحقيق بتوجيه " رسالة انذار" لـ حداد-لوفيفر.
و أكد نفس المصدر أن المديرية العامة للاتصال للبرلمان الأوروبي قررت أيضا في 6 جوان و كتدبير مؤقت تعليق دخول حداد-لوفيفر لاستديو هات التسجيل للمؤسسة الأوروبية " الى غاية أن تفسر ممارساتها الغير المسؤولة أمام لجنة مدعوة للبت في اعتمادها".
و "سجل بارتياح" سفير الجزائر ببروكسيل هذه الشروحات و التدابير التي اتخذت بغرض " وضع حد لهذه المناورة المغرضة".
و بأمر من وزير الشؤون الخارجية قام سفير الجزائر ببروكسيل عمار بلاني "بإجراء عاجل" لدى دييغو كانغا فانو لأجل طلب شروحات و توضيحات حول الاستخدام الاحتيالي من طرف مراسلة القناة الفضائية " الحوار- تيفي" لمرافق البرلمان لأجل تسجيل شريط فيديو مسيء لكرامة و لرموز المؤسسات الجزائرية.
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