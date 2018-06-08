بالفيديو.. الإعلامي سفيان داني يعتذر لزميله "ريان"

قدم المنتج والمنشط التلفزيوني سفيان داني، اعتذاره للإعلامي ريان عثماني، عن ما بدر منه في إحدى حلقات حصته "هريسة مايوناز" التي تعرض عبر قناة جزائرية خاصة.

وقال داني في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي: " أتقدم بإعتذاراتي الخالصة للزميل ريان بعدما ورد منا، خاصة وأني مسؤول عن انتاج الحصة".

واضاف: "لم أكن اقصد الإساءة ولكن ما ورد كان خاطئا وعليه فأنا اقدم إعتذاري مجددا".

وكان سفيان داني قد تحدث في إحدى حلقات برنامجه عن مرض زميله السابق في التلفزيون الجزائري بداء السرطان، وهي الحادثة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها النشطاء إستهزاءً بمرض "ريان" وسط قهقهات من الحضور.