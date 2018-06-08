ايغيل و مناد يقرّران الرحيل!

كشفت مصادر موثوقة ان مساعدا الناخب الوطني جمال مناد و مزيان ايغيل قد قررا مغادرة الطاقم الفني بعد عودتهما الى الجزائر أين سيقدمان استقالتهما لرئيس الفاف.

وأسرّ الثنائي مزيان إيغيل وجمال مناد لبعض المقربين و بعض اللاعبين المحليين أنهما سيقدمان إستقالتهما لرئيس الفاف خير الدين زطشي، أين سيلتحق مناد بنسبة كبيرة بشبيبة القبائل فيما قرر ايغيل أخذ قسط من الراحة، و بهذا ستكون الضربة القاضية لرابح ماجر خاصة اذا علمنا ان التيار لا يمر جيدا بين أعضاء الطاقم الفني

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