هذا موعد التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي.

هذا موعد التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي.

يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الإثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ، بعد أن تمّ ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر، خلال اجتماع مكتب المجلس برئاسة السعيد بوحجة أمس الخميس.

و بعد المصادقة على جدول الأعمال ومحضر الاجتماع ، أحال مكتب المجلس ثلاثة مشاريع قوانين لدراستها على مستوى لجان المجلس المختصة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس .

ويتعلق الأمر ، حسب بيان المجلس ، بمشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، ومشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية الذي يعرض على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي يعرض للمناقشة على لجنة المالية والميزانية .

وحسب الرزنامة الزمنية التي أعلن عنها المجلس الشعبي الوطني لمواعيد جلساته المقبلة خلال الفترة المذكورة ، سيتم عقد الجلسة العلنية الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي يوم الإثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ، فيما تناقش لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية يوم الأربعاء 20 جوان مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية ، فيما يخصص يوم الخميس 21 جوان لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية .

وحسب بيان المجلس ، ستخصص جلسة يوم الأربعاء 28 جوان للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة ، على أم تعقد جلستين يوم الخميس 14 جوان والخميس 28 جوان لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.

القراءة من البلاد

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