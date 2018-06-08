اختيار سوداني كأفضل لاعب في كرواتيا لموسم 2017/2018



أختير الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، كأفضل لاعب في الدوري الكرواتي لموسم 2017-2018، نظير تألقه رفقة ناديه دينامو زغرب.

وجاء اختيار سوداني، كأفضل لاعب في الدوري الكرواتي الممتاز، للموسم المنقضي، خلال حفل توزيع الجوائز، الذي تم تنظيمه يوم الخميس المنصرم.

ونشر مهاجم الخضر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، شكر من خلال المسؤولين، على اختياره لهذه الجائزة التي ينالها لثاني مرة على التوالي في مسيرته.

وتعذر على سوداني، حضور مراسيم حفل توزيع الجوائز الذي جرى يوم الخميس المنصرم، بالنظر لتواجده في تربص المنتخب الوطني.

ويعد هذا التتويج مستحقا، لهلال سوداني الذي قادة فريقه دينامو زغرب هذا الموسم لتحقيق لقبي الكأس والبطولة، ونصب نفسه هدافا للدوري الكرواتي.

وتمكن مهاجم الخضر، من تحقيق كل هذه الألقاب بعد مشاركته الموسم المنصرم في 28 مباراة رفقة دينامو زغرب، سجل خلالها 17 هدفا.