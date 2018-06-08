وزير الخارجية البريطاني: الجزائر شريك أساسي لنا في شمال إفريقيا

وصف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، الجزائر، بـ” الشريك الأساسي” لبريطانيا في شمال إفريقيا.

وفي تغريدة له عبر حسابه بـ”التويتر”، قال الوزير البريطاني أنّ زيارته السادسة الى الجزائر حملت محادثات إيجابية.

خاصة ماتعلق بالجانب الأمني، وهي الشراكة التي وصفها أليستر بيرت بـ”الشراكة القوية” تجمع بريطانيا بالجزائر.

وبخصوص الاجتماع الذي جمع بين الوزير البريطاني ووزير الداخلية نور الدين بدوي قال ذات المصدر “إن الإجتماع كان بناءً”.