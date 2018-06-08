ولد قدور: سوناطراك تسعى لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات نفطية في العالم

أكد الرئيس المدير العام للمجمع البترولي و الغازي سونطراك، عبد المومن ولد قدور، يوم أمس الخميس، ان الشركة تسعى لأن تكون ضمن افضل 5 شركات بترولية في آفاق 2030.

وقال ولد قدور في تصريح له على هامش زيارة عمل قام بها إلى المركب البترولي بسكيكدة أن استراتيجية سوناطراك للوصول إلى مصاف أكبر الشركات النفطية العالمية لن يتحقق إلا بتطوير العامل البشري، موضحا ان الشركة تولي إهتماما كبيرا لتوفير ظروف عمل ملائمة لموظفيها.

كما يشهد مجمع سونطراك استنزافا للعامل البشري بين العمال المتقاعدين والذين غادروا إلى وجهات أخرى، يضيف ولد قدور مشيرا الى أن 16 الف عامل غادر الشركة في ظرف 8 سنوات.