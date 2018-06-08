مورينيو يصدم المنتخبات العربية المشاركة في المونديال بسبب الجزائر

استبعد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزي مورينيو، تأهل المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، التي ستنطلق في روسيا الخميس المقبل 14 جوان، مؤكدا بذلك استحالة السير على نهج المنتخب الجزائري في المونديال الأخير بالبرازيل قبل 4 سنوات، عندما بلغ “الخضر” الدور الثاني من المسابقة العالمية لأول مرة في التاريخ، قبل أن يخرجوا بشرف من المونديال على يد حامل اللقب بعدها منتخب ألمانيا.

ونشر مورينيو توقعاته لنتائج المجموعات الثمانية في مونديال روسيا في دورها الأول.

في الحوار الذي خص به صحيفة “دايلي ميرور” البريطانية، مستبعدا بذلك تأهل أي منتخب عربي لدور ثمن النهائي، حيث استعرض “الداهية” المجموعات التي ضمنها المنتخبات العربية التي ستشارك في المونديال، حيث قال إن المنتخب السعودي الذي يلعب في المجموعة الأولى، لن يكون بوسعه منافسة منتخبات الأوروغواي أو البلد المنظم للدورة روسيا أو حتى منتخب مصر،

مشيرا في الوقت ذاته أن روسيا سترافق الأوروغواي إلى ثمن نهائي المونديال، ما يعني أن “الفراعنة” سيودعون المسابقة العالمية من دورها الأول رفقة المنتخب السعودي

كذلك الأمر بالنسبة إلى المنتخب المغربي، الذي قال بشأنه المدرب السابق لبرشلونة الإسباني، إن حظوظه ستكون شبه منعدمة وليس له ما يطمع فيه أمام منتخبي إسبانيا والبرتغال في المجموعة الثانية، قبل أن يؤكد أيضا أن المنتخب التونسي الذي يأتي في المجموعة السابعة سيكتفي بالمشاركة في المونديال المقبل فقط، ملمحا بذلك إلى أن “نسور قرطاج” سيغادرون روسيا بعد لعب الدور الأول ليفسحوا المجال لمنتخبي بلجيكا وإنجلترا للمرور إلى ثمن نهائي كأس العالم