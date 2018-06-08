الجيش يحبط محاولة مغربية لإغراق الجزائر بكمية هائلة من المخدرات

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 08 جوان 2018 قرب منطقة واد السميرة، ولاية تندوف، محاولة إدخال كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة (03) قناطير و(25) كيلوغرام من قبل ثلاثة (03) تجار مخدرات من جنسية مغربية.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال هذه العملية القضاء على أحد المجرمين أثناء محاولته الفرار واختراق الحاجز الأمني بالقوة وعدم الامتثال لأوامر التوقف.