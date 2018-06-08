لاعبو “الخضر” ينتفضون :”ماجر ليس مُدربا”

جاءت الهزيمة التي تعرض لها المنتخب الوطني على يد نظيره البرتغالي بثلاثية دون رد، لتُفجر الأوضاع كُليا داخل بيت “الخضر”.

وأكد مُوفد تلفزيون “النهار” لـ”لشبونة”، بأن مُحاربي الصحراء ذاقو ذرعا من، رابح ماجر لدرجة أن أحدهم قال :”إنه ليس بالمُدرب”.

وأشار، الزميل، كمال مهوي بأن اللاعب المعني بالأمر، كان مُختفيا وراء أحد الجدران، لكي لايتم التعرف عليه خلال المنطقة المُختلطة.

يُذكر بأن مُختلف الأخبار الواردة من بيت “الأفناك” ومنذ وصول صاحب الكعب الذهبي، تؤكد رفض عناصر النخبة الوطنية للعمل معه.