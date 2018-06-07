قبيل مباراة البرتغال .. الفيفا "تصفع" المنتخب الجزائري؟!

قبيل ساعات من انطلاق مباراة الجزائر ضد البرتغال الودية، بالعاصمة لشبونة، أعلنت الاتحادية الدولية لكرة القدم "الفيفا" عن تصنيفها الجديد لمنتخبات العالم، حيث تراجع المنتخب الجزائري نقطتين ليحتل المركز 66 عالميا في التصنيف الجديد.

وجاء المنتخب الجزائري، في المركز 11 إفريقيا، بعد كل من تونس (21) السينغال (27) الكونغو (38) المغرب (41) ومصر (45)، غانا (47) نيجيريا (48) كاميرون (49) ، بوركينافاسو (52) ، تاليها مالي (64) ثم الجزائر (66).

وعلى المستوى العربي، جاءت الجزائر رابعا، بعد تونس (21)، والمغرب (41)، ومصر (45).