مكسب ديبلوماسي جديد للجزائر

انتخبت الجزائر يوم الثلاثاء بإجماع 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، نائبا لرئاسة الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق شهر سبتمبر المقبل. وتم انتخاب الجزائر لحساب مجموعة دول إفريقيا.

ويأتي هذا الانتخاب الذي يكرس جهود ودور الدبلوماسية الجزائرية تعزيزا لمكانتها في المحافل الدولية. كما يعبر عن ثقة المجتمع الدولي بعد سلسلة من إنجازات الجزائر ومساهمتها الديناميكية في مختلف التظاهرات الديبلوماسية الواسعة النطاق على غرار توليها سنة 2017 رئاسة اللجنة الأولى المكلفة بنزع السلاح وتسهيل المصادقة على إصلاح نظام تطوير الأمم المتحدة.

وشكلت المصادقة على هذا الإصلاح المعمق في 31 مايو المنصرم، علامة تقدير وعرفان معترف بها بالإجماع لجهود الجزائر التي مكنت من إنجاح هذا المسار الهام. وبصفتها نائبا لرئيس الجمعية العامة، ستكون الجزائر عضوا في اللجنة العامة، وهي هيئة فرعية هامة في الأمم المتحدة، مكلفة بتسيير أشغال الجمعية العامة.