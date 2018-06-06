الحكومة تفرض ضرائب على مركبي السيارات في الجزائر..

صادق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والذي تضمن إقرار رسم على القيمة المضافة "TVA" على القطع التي يستوردها مركبو السيارات لتجميع سياراتهم في الجزائر.

و ينص مشروع قانون المالية التكميلي 2018،على ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19%، بدلا من 0% المطبقة حاليا على مجموعات CKD وSKD الخاصة بتركيب السيارات في الجزائر،

وتنص النسخة المعدلة على تطبيق الضريبة العادية، بعدما كان في النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التكميلي تحديد للضريبة بقيمة 9%.

كما كان المتعاملون مجال تركيب السيارات قد استفادوا من عدد من الامتيازات من بينها اعفاءات ضريبية ومالية، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.

ومن شأن الرسم الجديد الذي فرضته الحكومة، أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، في حال ما لم تطلب الحكومة من المتعاملين عدم المساس بالأسعار.

ومن المنتظر أن تكشف وزارة التجارة في الأيام القليلة القادمة عن نتائج تحقيقها فيما يخص الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة محليا.