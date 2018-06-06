غسالة إل جي بالبخار

تقنية الغسيل بالبخار Steam الذي لا غنى عنها من أجل نظافة أعمق، وإزالة للمواد المسببة للحساسيّة بنسبة 99.9 %

عرضت إل جي إلكترونيكس شريط فيديو رائع يبرز الميزة المضادة للحساسيّة في تقنية البخار Steam الخاصة بالشركة. يصوّر المقطع البخار بوصفه عاطفة أساسيّة تجعل الفتاة لا تفارق دبّها الحبيب إلى نفسها الذي يذكّرها باستمرار بوالدتها. إنّ التركيز على هذه اللحظات الرائعة مع العائلة يبرز الميزة الصحيّة لتقنية البخار Steamفي الوقاية من الحساسيّة.

ويكشف الفيديو أيضا عن أحدث غسالات إل جي، وهي غسالة البخار Steam Washing Machine ، التي تتميّز بالمزيد من الوظائف المضادّة للحساسيّة. إنّ تزايد الاهتمام بمسألة التعقيم في حياتنا اليوميّة يعود إلى المشاكل المزمنة التي تسبّبها المواد الضارة بالصحّة كالغبار و الأرجيات (مسبّبات الحساسيّة) التي نجدها في المنتجات المستعملة يوميّا. تعتبر هذه الغسالة خيارا لا غنى عنه لأولئك الذين يخشون من المواد الضارة الخفيّة التي يمكن أن تتسبّب في تفاعلات الحساسيّة. لا تكتفي تقنية البخار المبتكرة بإزالة 99.9 بالمائة من الأرجيات بل إنّها تزيل كذلك بقاياها الميّتة. تتمّ عملية غسيل الملابس على 60-50 درجة مائويّة لمدّة 30 دقيقة، وهو ما يزيل بشكل فعّال المواد المنزليّة المسبّبة للحساسيّة بنسبة أكثر من آلات الغسيل الأخرى بنحو 50.9 بالمائة. لأنّ تقنية البخار Steam تقنية حصريّة من إل جي لنظافة الملابس ومضادات الحساسيّة، فقد تحصّلت أيضا على شهادة في مقاومتها لمسببات الحساسيّة من مؤسسة الحساسيّة البريطانيّة وذلك لإزالتها لهذه المسببات بنسبة 99.9 بالمائة.

تبرز تقنية البخار Steam بشكل فعال الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتحسين حياة المستهلك ورفع مستوى الابتكار في مجال غسالات الملابس إلى أرقى الدرجات. كما هو موضّح في شريط الفيديو، كلّ ما يجب على المستخدم القيام به هو ببساطة غسل الملابس والأغطية المنزلية لجعلها نظيفة وصحيّة لمدّة طويلة. ذلك لأنّ تقنية البخارSteamتزيل المرحلة المقلقة الإضافيّة المتعلّقة بمسببات الحساسيّة الخفيّة والمعاناة من الحساسيّة.

استطاعت إل جي، بفضل توظيفها لأحدث التقنيات الصناعيّة في مجال التنظيف العميق والرعاية المضادة للحساسّية، أن تبرز أنّ تقنيتها هي على غرار ذلك الحبّ الذي يساعد الناس على الاحتفاظ بكلّ عزيز عليهم قريبا منهم. بفضل وظيفة إزالة الحساسيّة المبتكرة في تقنية البخارSteam، توفّر غسالة إل جي راحة بال غير مسبوقة وملاءمة جيّدة للمستخدمين وسط مخاوف متزايدة من المواد الضارة في حياتنا اليوميّة.

يمكن مشاهدة الفيديو على الرابط التالي: https://youtu.be/8BQPDrTrgIk