الجمعة أول أيام عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية

أعلن مركز الفلك الدولي، الأربعاء، أن من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 جوان أول أيام عيد الفطر المبارك في معظم دول العالم.

وأوضح المركز، الذي يقع مقره في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في بيان أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1439 هـ) الخميس 14 جوان.

وأضاف أنه في ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي، وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 جوان يوم الفطر في كل دول العالم.

وأشار المركز إلى أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا، في حين أن رؤية الهلال ستكون صعبة بالعين المجردة من معظم الدول العربية.

وكان الباحث الجزائري في علم الفلك، لوط بوناطيرو قد توقع أن يكون الجمعة 15 جوان المقبل أول أيام عيد الفطر انطلاقا من حسابات فلكية أجراها، غير أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف رد على بوناطيرو واتهمه بالسعي وراء الشهرة والتميز، مؤكدا أن لجنة الأهلة وحدها المخولة بتحديد يوم العيد.