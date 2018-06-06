فتح خطين بحريين للتنزه والسياحة بالعاصمة ووهران طيلة الصيف

ينتظر أن تطلق الشركة الوطنية للنقل البحري خلال هذه الصائفة، خطين بحريين تجاريين جديدين بكل من العاصمة ووهران، تنفيذا للبرنامج المخصص للاستجمام والترفيه الموجه للعائلات خلال موسم الاصطياف، وذلك تماشيا مع ما تستدعيه السياحة المحلية لمواكبة ما هو متعامل به بمختلف العواصم لاسيما دول الجوار.

وأوضح في هذا الإطار المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري بوزناد كريم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الخط الأول ينتظر أن يدخل حيز الخدمة انطلاقا من ميناء العاصمة وبالتحديد من المسمكة باتجاه ميناء تامنفوست موقع التوقف والرسو، حيث حدد تاريخ انطلاق الرحلة – حسب المتحدث- انطلاقا من 20 جوان إلى غاية 15 سبتمبر من السنة الجارية، أما الخط الثاني فحدده بوزناد بخط وهران، حيث ستكون الانطلاقة من موقع الميناء باتجاه عين الترك مكان الرسو، وحدد المتحدث زمن دخول الخط حيز الخدمة ابتداء من الفاتح من جويلية وإلى غاية 4 سبتمبر، أما بشأن سعر التذكرة فحددتها الشركة بـ250 دينار للشخص وبالاتجاه الواحد.

يذكر أن مشروع الباخرة المخصصة للنزهة التي تربط ميناء العاصمة باتجاه ميناء تيبازة مرورا بعين البنيان والتي دخلت حيز الخدمة خلال صائفة 2016، قد أجهض بعد أقل من شهر على فتح الخط لغياب التنسيق والتحضير الجيد للعملية التي ورغم الفرحة التي أدخلت على محبي التنزه والاستمتاع بالبحر هروبا من زحمة الطرقات اصطدم هؤلاء بتوقف الخط لأسباب تقنية وأماكن الرسو.

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