الجزائر تتوقع استقرار أسعار النفط في حدود 80 دولارا

عادت اليوم أسعار النفط لترتفع بفعل توقعات بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ربما تنخفض لكن زيادة الإنتاج الأمريكي والمخاوف من أن أوبك ستزيد الإنتاج، تواصل الضغط في توتر المستثمرين في الوقت الذي تتوقع الجزائر بقاء أسعار النفط الخام العالمية بين 75 و80 دولارا للبرميل لاسيما بعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الشهر.وارتفعت أمس العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا بما يعادل 0.33 بالمائة إلى 75.53 دولارا للبرميل بعد أن انخفضت اثنين بالمئة إلى 75.29 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.68 بالمائة إلى 65.19 دولارا للبرميل وأغلق العقد في الجلسة السابقة منخفضا 1.6 بالمائة إلى 64.75 دولارا. وذكر تقرير أعده غولدمان ساكس أنه لا يزال يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في 2018، وهو ما يتجاوز توقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو قدره 1.4 مليون.وأضاف أن اتجاهات الطلب القوية على النفط الأمريكي استمرت في مارس مع زيادة الطلب الكلي 2.6 بالمائة، وهو ما يفوق توقعات البنك لنمو نسبته 1 بالمائة.

يجدر الذكر أن إنتاج أوبك من النفط الخام انخفض في ماي 70 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 32 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ أفريل 2017.

وفي خطى لدعم الأسعار، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في الأول من جانفي 2017، في أول خفض لإمدادات للمنظمة منذ 2008. وكانت نيجيريا وليبيا المعفيتان من قيود الإنتاج في 2017، أبلغتا أوبك أن إنتاجهما في 2018 لن يتجاوز المستويات المسجلة في 2017 في حين أن الإنتاج من أعضاء أوبك الملتزمين بمستهدفات خفض الإنتاج البالغ عددهم 12 دولة زاد 40 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستوى معدل للإنتاج في افريل.

وأظهر المسح أن أعضاء أوبك الخاضعين لأهداف الإنتاج حققوا 163 بالمائة من التخفيضات المتعهد بها في ماي مقارنة مع المستوى المعدل البالغ 166 بالمائة في أفريل.