التحقيق في 3 حاويات لحوم مجمدة متواجدة بالميناء الجاف بالسانية منذ سنة بوهران

تعود لنفس الشركة المستوردة المتورطة في قضية ال 7 قناطير كوكايين

علمت النهار من مصادرها انه تم فتح تحقيق من طرف لجنة رفيعة المستوى بعد اكتشاف وجود 3 حاويات من اللحوم المستوردة قادمة من البرازيل على مستوى الميناء الجاف بالسانية في وهران تعود لنفس شركة دنيا ميت لرجل الأعمال كمال البوشي المتورط في قضية السبعة قناطير كوكايين التي تم العثور عليها بباخرة فيقا ميركوري بميناء وهران.

الحاويات الثلاثة المودعة بالميناء الجاف في السانية وبعد إكتشاف تواجدها بالميناء منذ سنة تم التشكيك في محتوياتها أين سيتم بأمر من الجهات القضائية تفتيشها بالتنسيق بين جمارك ودرك وهران للوقوف على ملابسات الحاويات الثلاثة المشتبه بها خصوصا وأنها تابعة لنفس شركة المستورد ورجل الأعمال كمال البوشي.

علما والإشارة ان مصالح المخابرات العسكرية بالتنسيق مع سرية الأبحاث للدرك الوطني وحرس السواحل بوهران، كانت قد تمكنت الأسبوع الماضي من إحباط محاولة لتهريب ما يزيد عن 700 كلغ من الكوكايين الخام ومن النوعية الرفيعة أين جرى اعتراض سبيل باخرة «فيڤا ميركوري» التي كانت راسية بمغطاس وتحمل علم ليبيريا على بعد 3 اميال بحرية عن ميناء وهران وهي قادمة من إسبانيا وعلى متنها حمولة من اللحوم نصف المجمّدة مصدرها البرازيل.