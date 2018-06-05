هل سيتم رسميا حجب الفايسبوك خلال البكالوريا..؟

القرار اتُخذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحانات البكالوريا المزمع تنظيمها ابتداء من 20 جوان الجاري، كإجراء وقائي لتفادي الغش خلال البكالوريا، حيث يتم دراسة الملف مع الجهات الامنية المختصة لمنع تكرار سيناريو تسريب المواضيع، خاصة بعد فشل محاولات بن غبريت وقف الظاهرة خلال امتحانات البيام التي تم إجراؤها مؤخرا.

وأوضحت مصادرنا أن مصالح الوزيرة بن غبريت تعمل حاليا رفقة الجهات الأمنية المختصة على دراسة كل الإجراءات لتفادي تكرار سيناريو تسريب مواضيع الامتحانات مثلما حدث مع شهادة التعليم المتوسط التي عرفت ترويج واسع للمواضيع بعد عشر دقائق من زمن كل امتحان، وأشارت مصادرنا إلى أنه سيتم اللجوء إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفايس بوك وتويتر.

كما سيتم التقليل من سرعة تدفق الانترنت خلال توقيت إجراء الامتحانات كإجراء وقائي لمنع أي محاولات تسريب للمواضيع أو نشرها عبر المواقع خلال امتحانات البكالوريا المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين 20 و 25 جوان الجاري.

وقال في هذا الشأن المفتش العام للوزارة، مسڤم نجادي، أن مصالح الوزارة بصدد دراسة كل الإجراءات الممكن اتخاذها مع الجهات الامنية لمنع الغش في الامتحانات الرسمية واضاف ان كل الاحتمالات واردة وأن الاهم هو تأمين الامتحانات الرسمية، وأضاف مسقم في تصريح لـ”البلاد” أن هناك تدابير أكثر صرامة لمنع الغش، حيث تم اعتماد جملة من التدابير ومجموعة من الإجراءات الوقائية، بالتنسيق مع السلطات الامنية من شأنها المساعدة في التصدي لكل محاولات الغش في أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة واشار المتحدث ايضا إلى انه سيتم تزويد جميع مراكز الاجراء عبر المستوى الوطني بأجهزة التشويش لردع أي محاولات من شأنها المساس بمصداقية البكالوريا.

واكد المتحدث سعي مصالح الوزرة والحكومة إلى توفير الأجواء الملائمة من أجل تأمين إجراء الامتحانات في ظروف جيدة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذها، بما فيها البيداغوجية والمادية والقانونية واللوجيتسية لمكافحة كل أنواع الغش، على غرار ما حدث خلال السنة الفارطة.

وحمل مسڤم، الأولياء، المسؤولية في حالة تسجيل حالات غش من قبل أبنائهم وهذا في ظل تورط عدة أولياء في السنوات الماضية، في مساعدة ابنائهم على الغش، من خلال توفير لهم هواتف نقالة وإعطائهم حتى الأجوبة، داعيا الاولياء إلى تحسيس أبنائهم بخطورة الظاهرة.