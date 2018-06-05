بالصور: إهداء مفتاح مدينة مصرية لكريم بن زيمة مقابل الترويج لها

أهدى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر بمصر، مفتاح مدينة الغردقة لنجم ريال مدريد كريم بن زيمة.

وأهدى المحافظ اللاعب مفتاح المدينة بمناسبة زيارته إلى الغردقة بدعوة شخصية من كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، لزيارة المنتجعات والأماكن السياحية بالمدينة، ونشر صورها على حساباته على مواقع التواصل والتي يتابعها أكثر من 45 مليون مشاهد على مستوى العالم.

وذكر مسؤولو المحافظة أن زيارة اللاعب للمدينة تدخل ضمن الترويج السياحي لمدينة الغردقة والبحر الأحمر، لما تتمتع به منتجعات المحافظة السياحية من جمال وطبيعة خلابة.

وطلب المحافظ من كريم بن زيمة أن يكتب على صفحته الشخصية على الإنترنت دعوة للقدوم إلى مدينة الغردقة للاستمتاع بجمالها وبحالتها الأمنية المستقرة. وقد وعد اللاعب المحافظ بتكرار الزيارة حيث أبدى إعجابه وانبهاره بمدينة الغردقة.









