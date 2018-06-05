أمطار رعدية بـ 8 ولايات إبتداء من مساء اليوم



حذّر نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة، مساء اليوم الثلاثاء على عدد من المناطق الشمالية.

وقال الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المعنية بالاضطراب الجوي هي:عين الدفلى، تيبازة، المدية،البليدة، العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو.

فيما أوضحت النشرية، أن الأمطار ستكون بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم (18:00) إلى غاية الساعة السادسة (06:00) من صبيحة يوم غد الأربعاءن مشيرة إلى أن كمية الامطار المتساقطة ستصل إلى 40 ملم محليا.