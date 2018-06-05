ولد قدور: تحضير قانون المحروقات مسار معقد جدا

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، أن مسار مراجعة قانون المحروقات "جد معقد".

و قد أوضح السيد ولد قدور خلال الندوة الصحفية المنعقدة على هامش حفل التوقيع على عقد بين مجموعة سوناطراك-بيرتامينا-تاليسمان والشركة الايطالية بوناتي أن مسار مراجعة قانون المحروقات "جد معقد" وهذا نظرا لعدد المتدخلين معربا عن أمله في التقدم في هذا الإطار حتى يقدم المجمع في أقرب الآجال "قانونا جذابا".

وأضاف قائلا أن في إطار مراجعة هذا القانون تم الاستعانة بأربعة مكاتب استشارة متخصصة خاصة في مجال القوانين المتعلقة بالمحروقات وكذا كل ما يتعلق بالجانب القانوني والماركتينغ.

ومن جهة أخرى، أوضح المسؤول الأول لمجمع سونطراك أنه كانت هناك نقاشات بين عدة شركاء وهذا لمعرفة ما ينتظرونه من مراجعة قانون المحروقات.

وحسب السيد ولد قدور فإن الشركاء الأجانب مهتمين أكثر فأكثر بالاستثمار في الجزائر، ذاكرا في هذا الإطار الأمريكيين والفرنسيين والايطاليين.

وقد أوضح نفس المسؤول أنه "في أي مشروع توجد دائما مخاطر وهذا يمثل أحد الجوانب التي تعمل سوناطراك على دراستها".