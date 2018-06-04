الحزن يخيم على عائلة الشهيد رفيق رجم ضحية حادث الطائرة العسكرية ببسكرة

استشهد العسكري ""رفيق رجم" البالغ من العمر 22 سنة،عريف في القوات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، اثر إنحراف الطائرة العسكرية أثناء هبوطها بمدرج مطار محمد خيضر بولاية بسكرة يوم امس الأحد.

وبحسب المصادر فإن شهيد الواجب المنحدر من ولاية قسنطينة، قد التحق بصفوف الجيش الوطني من 3 سنوات.

وتوفي رفيق رجم بمستشفى بشير بن ناصر بالعالية بسكرة متأثرا بجروحه بعدما بقي عالقا لساعات داخل الطائرة التي انقسمت الى نصفين، حيث تم إخراجه بمشاركة 3 رافعات، غلا انه وصل في حالة حرجة إلى المستشفى.

وكانت طائرة عسكرية من نوع «Hercule C-130» قد انحرفت يوم أمس عن مسارها بمدرج القاعدة الجوية بمطار محمد خيضر ببسكرة، فيما كشف التحقيقات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى خلل تقني في النظام الهيدروليكي للطائرة العسكرية.