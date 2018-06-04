بعثة "الخضر" هذا الثلاثاء في لشبونة بمعنويات منهارة

صالحي أساسيا.. سليماني يعود وتغييرات في الدفاع

تضامن لاعبو المنتخب الوطني بشكل كبير مع الناخب الوطني رابح ماجر، بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقاها بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر بملعب 5 جويلية، فضلا عن الاستقبال الذي حظي به من طرف الأنصار وحملة

السب والشتم التي طالته.

وإن كان زملاء براهيمي غير قادرين حاليا على تغيير الواقع ولا التأثير على قناعة الجزائريين الرافضة لماجر، فإنهم وعدوا خلال اجتماعهم بالطاقم الفني للمنتخب بأداء لقاء كبير أمام البرتغال في لشبونة والرد على حملة الانتقادات التي طالتهم هم كذلك.

وقالت مصادرنا المقربة من "الخضر" إن حديث زملاء محرز بعد مباراة الرأس الأخضر، اقتصر على رد فعل أنصار ملعب 5 جويلية، الذين صبوا جم غضبهم على ماجر وناصروا المنافس، الأمر الذي لم يهضمه اللاعبون، وأضافت مصادرنا بأن ماجر اجتمع باللاعبين وشدد خلال حديثه إليهم على ضرورة تقديم مباراة كبيرة أمام البرتغال وتسجيل نتيجة إيجابية ترد له الاعتبار أمام الجزائريين وتجعله في موقف قوة هذه المرة أمام منتقديه.

ولم يتردد مدرب "الخضر"، حسب مصدرنا، في مطالبة اللاعبين بتقديم لقاء كبير من أجله وتفادي الوقوع في فخ الهزيمة الرابعة على التوالي، وهو ما وعده به زملاء براهيمي الذين تأثروا كثيرا بما حدث لمدربهم في ملعب 5 جويلية.

هذا، وتغادر التشكيلة الوطنية، الثلاثاء، أرض الوطن متوجهة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، استعدادا لودية البرتغال المقررة، الخميس، على ملعب النور في العاصمة البرتغالية، حيث ستجري حصة تدريبية، قبل أن تتدرب، الأربعاء، على الملعب الرئيسي المعني باحتضان هذه المواجهة، وفق البرنامج الذي سطره الطاقم الفني للمنتخب الوطني، والذي ركز خلال الحصص التدريبية الأخيرة على عامل الاسترجاع ورفع الجاهزية البدنية لزملاء بن طالب.

إلى ذلك، كشفت مصادرنا الموثوقة بأن ماجر قرر الاستغناء نهائيا عن الحارس شاوشي بعد خطئه الفادح في ودية الرأس الأخضر، وبعد أن كان تجاوز عن كل أخطائه السابقة وخرجاته غير الرياضية، حيث اقتنع مدرب "الخضر" هذه المرة بأنه لا جدوى من مواصلة مساندة حارس العميد السابق دون أي ترجمة من طرف الأخير في المستطيل الأخضر.

وعليه لن يكون شاوشي معنيا بالمشاركة في ودية البرتغال لهذا الاعتبار ولأن معنوياته منهارة، وسيكون حارس شباب بلوزداد عبد القادر صالحي الحارس الأساسي في المواجهة.

كما يتجه ماجر لإحداث عدة تغييرات على التعداد الأساسي، بدءً بإعادة سليماني أساسيا بدلا عن بونجاح، وهو يلعب في ملعب وبلد يعرفه جيدا، فضلا عن إجراء بعض التعديلات على خط الدفاع، بإشراك بن موسى من البداية على الجهة اليسرى بدلا عن بن سبعيني، الذي سيتحول إلى وسط الدفاع لتعويض شافعي غير المقنع في لقاء الرأس الأخضر، مع إمكانية إجراء تغييرات أخرى في وسط الميدان.