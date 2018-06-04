رئيس الوزراء الإسباني الجديد يرفض تأدية اليمين على الإنجيل

قالت مصادر إعلامية أن الاشتراكي بيدرو سانتشيس، رفض أمس السبت، تأدية اليمين الدستوريةليصبح رئيسا جديدا للحكومة الإسبانية، على كتاب الإنجيل، مطالبا بإبعاد أي صلبان خلال مراسم التنصيب.

وبحسب المصدر فإن زعيم الاشتراكيين الإسبان سانتشيس يعد أول ملحد في تاريخ إسبانيا يحتل منصب رئيس الوزراء.

وتوعد أثناء مراسم تنصيبه التي جرت في المقر الملكي في مدريد، بأداء واجباته استرشادا بالشرف والضمير والبقاء مواليا للملك والدفاع عن الدستور الإسباني.

وحل سانتشيس محل رئيس الوزراء الإسباني خلفا لماريانو راخوي الذي غادر منصبه بسبب فضيحة فساد.