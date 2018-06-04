قائمة أسوأ الطرقات في العالم

كشف مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2017-2018، عمن قائمة للبلدان التي تتميّز بأفضل وأسوأ الطرقات في العالم، من بين 137 دولة.

وتصدرت موريتانيا قائمة أسوأ الطرق، بحصولها على نقطتين فقط، تتبعها جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي بـ2.1 نقطة.

وجاءت في المرتبتين الرابعة والخامسة مدغشقر وغينيا بـ2.2 نقطة تليها اليمن بـ2.3 نقطة، باراغواي بـ 2.4 نقطة وأوكرانيا بـ 2.4 نقطة وموزمبيق بـ2.5 نقطة ومولدوفا بـ2.5 نقطة في حين تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل الطرق بـ6.4 نقاط.

وتتبعها سنغافورة بـ6.3 نقطة وسويسرا بـ6.3 نقطة وهونغ كونغ بـ6.2 نقطة وهولندا بـ6.1 نقطة واليابان بـ6.1 نقطة وفرنسا بـ6 نقاط والبرتغال بـ6 نقاط والنمسا بـ6 نقاط والولايات المتحدة الأمريكية بـ5.7 نقاط.

وتمت عملية تقييم جودة الطرقات باعتماد مقياس من 1 إلى 7 .