دولة عربية أزيد من 50% من موظفيها يعملون عن بعد.

ذكرت دراسة حديثة، صادرة من إحدى المجموعات، أن أكثر من نصف موظفي دولة الإمارات لا يذهبون إلى مكاتبهم للعمل، وأنهم يعملون "عن بعد".

وأشارت الدراسة التي أجرتها "IWG" للأبحاث، إلى أن 60% من الموظفين في دولة الإمارات، يعملون ليوم واحد على الأقل أسبوعيا، في مكان آخر غير المكتب، بينما يعمل 52% عن بعد لنصف أسبوع أو أكثر، فيما يعمل 10 موظفين فقط خارج المكتب الرئيسي لشركاتهم لخمس مرات في الأسبوع، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وعثرت الدراسة أن الشركات في الإمارات أدركت أن توفير استراتيجيات "العمل المرن" لموظفيها قدمت لها منافع كبيرة منها نمو الأعمال والتنافسية، فضلا عن زيادة الإنتاجية واجتذاب واستبقاء أفضل المواهب، بالإضافة إلى تعظيم الربحية (91% — 8% فوق المعدل العالمي).