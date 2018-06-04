قضية الفيديو المسيء للرئيس بوتفليقة .. وزارة الخارجية ترد على تغريدة السفير الأوروبي

أكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية بن علي شريف أن تغريدة سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر جون اورورك تلزمه وحده وتعتبر وجهة نظر شخصية وليست رأي الهيئة التي يمثلها، مضيفا أن الجزائر تنتظر ردا رسميا من طرف الاتحاد الأوروبي كما هو معمول به في الأعراف الدبلوماسية الدولية.

وأضاف بن علي شريف أن تغريدة جون اورروك لا علاقة لها بموضوع استدعائه من طرف الخارجية الجزائرية والتي طلبت منه توضيحا على حادثة تصوير فيديو من داخل مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوروبية بروكسل بغرض المساس بالمؤسسات الجزائرية، ولحد الأن لم ترد الهيئة الأوروبية على طلب التوضيح وما ورد في تغريدة السفير الأوروبي يخصه شخصيا بما أنه نشره على حسابه الخاص على تويتر.

وللتذكير فقد كتب السفير الأوروبي على حسابه قائلا أن "الصحفيين المعتمدين لدى المؤسسات الأوروبية لا يتحدثون باسم الاتحاد الأوروبي، بل باسمهم الخاص، بما يتماشى مع مبادئ حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد استدعت سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون ارورك، من قبل الأمين العام للوزارة، للاحتجاج على حادثة تصوير فيديو من داخل مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوروبية بروكسل بغرض المساس بالمؤسسات الجزائرية ، بحسب ما افادت به في بيان صادر عنها يوم أمس الأحد 03 جوان.