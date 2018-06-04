بيراف يفجر مفاجأة مدوية بخصوص ودية الجزائر ضد الرأس الأخضر

أدلى رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، بتصريحات مثيرة بخصوص الودية الأخيرة لمنتخب الوطني ضد الرأس الأخضر بملعب 5 جويلية، وهذا في تصريحات لموقع "كل شيء عن الجزائرّ" أين أكد أن منافس الخضر لعب بالتشكيلة الثانية، ورغم هذا حقق الفوز بحيث قال:" مع كل إحتراماتي للمنافس، لكن المعلومة التي بحوزتي من قب أحد أعضاء الإتحادية، فإن الرأس الأخضر لعب بالتشكيلة الثانية مع بعض العناصر من الركائز، ورغم هذا حقق الفوز وفي ملعب 5 جويلية، الهزيمة تبقى غير مقبولة وعلى الإتحادية الجزائرية أن تتخذ بعض القرارات الهامة للنظر في مستقبل الخضر ".

وبخصوص مستقبل الناخب الوطني رابح ماجر، أجاب بيراف قائلا:" لست لا مع بقاء ماجر أو ضد بقاءه على رأس العارضة الفنية، لو كنت أملك سلطة القرار لقلت ماذا سأعمل، لكن أتمنى أن يعود الخضر للسكة الصحيحة في الإستحقاقات المقبلة ".