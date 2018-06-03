القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تأمر بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بحادث انحراف الطائرة العسكرية ببسكرة

أفاد بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي أنه أثناء هبوط طائرة عسكرية من نوع «Hercule C-130» خالية من الركاب بالقاعدة الجوية ببسكرة،اليوم 03 جوان 2018، إنحرفت عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية، مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، تمّ التكفل بهم على الفور، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة.

وأشار البيان إلى أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أمرت بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث.