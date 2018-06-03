عبد الله مالك صاحب شركة "سيلابس"
تعرف على رجل أعمال جزائري لم يبلغ الـ 30 اثار إنتباه مجلة "فوربس" الأمريكية
نشرت المجلة الاقتصادية الأمريكية فوربس تصنيفها لأفضل رواد الأعمال الشباب الواعدين في أفريقيا لعام 2018. من بينهم شاب جزائري ، عبد الله مالك.
و انضم عبد الله مالك إلى قائمة Forbes Under 30 AFRICA 2018، والتي تضم رجال الأعمال الصاعدين في مجالاتهم و الذين يتوقعوا لهم ان يدخلوا قائمتها المليارديرات مستقبلا .
و عبد الله مالك ، 28 سنة ،هو شاب متخرج من جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار ومتخصص في الشركات الناشئة والرقمنة، اسس بالعاصمة احد اسرع الشركات الناشئة بالجزائر « سيلابس » و هو فضاء لاستقبال كل أنواع المبادرات المتعلقة بالإبداع التكنولوجي والثقافي والفني.
و يقع فضاء سيلابس بالقرب من البريد المركزي، حيث يتربع المقر الذي كان في الأصل مصنعا مُغلقا لأكثر من 30 سنة على مساحة 300 م² ويوفرهذا الفضاء للمؤسسات و الأفراد و اصحاب المشاريع التكوينعلى إستخدام التكنولوجيات المعاصرة و من بينها تقنيات حديثة على غرار تصميم النماذج بإستخدام الطابعات ثلاثية الابعاد.
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