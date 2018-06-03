انتشال جثث مهاجرين بتونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أنه تم إنقاذ 68 مهاجرا غير شرعي، تونسيين وأجانب كانوا على متن مركب صيد بصدد الغرق في عرض سواحل قرقنة.وأشار البيان، إلى أنّه تمّ انتشال 35 جثة .

وتنقلت الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي كان بصدد الغرق على بعد حوالي 5 أميال بحرية عن جزيرة قرقنة و 16 ميلا بحريا على سواحل مدينة صفاقس بناء على طلب استغاثة ليلة أمس السبت على الساعة الحادي عشر إلا ربع، بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق.

وتتواصل عمليات البحث من طرف وحدات الحرس الوطني وجيش البحر بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية.