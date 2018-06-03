انحراف طائرة عسكرية بمطار بسكرة

أفادت عدة مصادر محلية، أن مطار محمد خيضر ببسكرة، شهد اليوم، انحراف طائرة عسكرية، عند هبوطها مما أدى الى اصابة عدة أشخاص في حصيلة أولية.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، اليوم الأحد ، انحراف طائرة عسكرية من نوع "Hercule C-13" خالية من الركاب عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية ببسكرة مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة".

وحسب البيان ،أمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث".