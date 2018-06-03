الخضر يعودون للتحضيرات قبل يومين من شد الرحال إلى البرتغال

يعود لاعبو المنتخب الوطني، سهرت اليوم الأحد، لأجواء التدريبات بمركز سيدي موسى، قبل يومين عن موعد مغادرتهم نحوى البرتغال لمواجهة منتخبها المحلي.وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، أن أشبال رابح ماجر، سيعودون اليوم لمركز سيدي موسى، بعد استفادتهم من يوم راحة، بعد ودية الرأس الأخضر.

وسيجري زملاء ياسين براهيمي، أول حصة تدريبية، تحضيرا لودية البرتغال، سهرة اليوم بسيدي موسى، انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا، حسب البرنامج المسطر.

كما تم برمجة حصة تدريبية ثانية غدا الإثنين، في نفس التوقيت، وهي الأخيرة للمنتخب الوطني، قبل شد الرحال إلى البرتغال، بعد غد الثلاثاء.

وحسب البرنامج الذي كشفت عنه “الفاف”، سيجري الخضر حصة تدربية عشية وصولهم للبرتغال، وحصة ثانية يوم الأربعاء، بالملعب الذي سيحتضن المباراة.

يذكر أن ودية المنتخب الوطني أمام نظيره البرتغالي، مقررة يوم الخميس 7 جوان المقبل، إنطلاقا من الساعة 20:15 ليلا.