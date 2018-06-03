هكذا إنحرفت الطائرة العسكرية بالقرب من مطار محمد خيضر ببسكرة

تعرضت طائرة عسكرية من نوع “إيركل” إلى إنحراف أثناء هبوطها بالقرب من مطار محمد خيضر ببسكرة.وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الطائرة كان على متنها 9 أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة.

أين تم نقلهم إلى مستشفى بشير بن ناصر بولاية بسكرة.

كما أن الطائرة إنحرفت بعد أن فقد قائد الطائرة السيطرة عليها بالقرب من المطار.

وأكدت مصادر “النهار” أن الطائرة دخلت حيز الخدمة منذ 37 سنة أي منذ سنة 1981.