بوناطيرو: "هذا هو موعد أول ايام عيد الفطر المبارك"

قال الخبير الجزائري في علم الفلك، لوط بوناطيرو، أن أوّل أيام عيد الفطر المبارك، سيكون يوم الجمعة المصادق لـ 15 جوان 2018.

وأوضح بوناطيرو أن رمضان هذه السنة سيقتصر على 29 يوما فقط، لإمكانية رؤية هلال شوال يوم الخميس 14 جوان عبر كامل البلدان العربية و الاسلامية.

وسيكون اقتران الهلال بالشمس يوم الأربعاء 13 جوان الجاري في حدود الساعة الثامنة و43 دقيقة (08:43) وذلك بعد غروب الشمس بزمن، أي أن ولادة هلال الشهر الجديد ستكون يوم الأربعاء بعد غروب الشمس، مما سيجعل رؤيته ممكنة يوم الخميس في كل بلدان العربية والإسلامية، يقول ذات المتحدث.