الجزائر الأولى عربيا تحت البحر

احتلت الجزائر المرتبة الأولى عربيا من حيث قوتها العسكرية تحت البحر، وقدم موقع “جي آف بي” المتخصص تصنيفا كشف فيه أن الجزائر تمتلك 8 غواصات قتالية تليها مصر بـ 6 غواصات، بينما احتلت كوريا الشمالية المرتبة الأولى عالميا بـ 86 غواصة تليها الصين بـ 73 و الولايات المتحدة الأمريكية بـ 66، حسب رسم أنفوغرافي لـ”روسيا اليوم” اختصر نتائج التصنيف.. وتعد الغواصات إلى جانب حاملات الطائرات من أهم المعدات الحربية الاستراتيجية لأي دولة، فهي قادرة على استهداف العدو بصمت بحريا وبريا.

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