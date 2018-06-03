إجتماع آخر بين إدارة “ليستر” و”مانشستر سيتي” من أجل “محرز” !!

أكدت صحيفة “الصن” البريطانية أن إدارة “مانشستر سيتي” إجتمعت الجمعة الماضي مع إدارة “ليستر” من أجل حسم الأمور نهائيا في صفقة رياض محرز.وحسب ما أفادت ذات المصادر فإن السيتي يقترب على إعلان الصفقة بصفة رسمية.

من جهة أخرى،ـ أكد رئيس نابولي أنه رفض عرضا بقيمة 50 مليون أورو من السيتي من أجل لاعبه “جورجينيو”

وهذا أحد أسباب تأخر إعلان صفقة “محرز”، فالنادي الإنجليزي يريد أن يعلن عن الصفقتين في وقت واحد.