سوداني يضع دينامو زغرب في ورطة حقيقية

دخل العربي هلال سوداني في قبضة حديدية حسبما جاء في موقع “تي بورتال” الكرواتي، بعد رفضه الانتقال للدوري السعودي عبر بوابة النادي الأهلي، حيث سيضيع الملايين على فريقه الذي كان يامل في الاستفادة منه ماديا بعدما استفادوا منه فنيا وتهديفيا.

ويعود سبب المشكل إلى اصرار ابن الشلف على الانتقال نحو الدوري الانجليزي في درجته الأولى، بعد أن اقترب منه نادي نوتنغهام فوريست وتقديمه عرضا لناديه يبلغ 3 مليون يورو، وهي القيمة التي رفضتها الادارة الكرواتية التي تصر على بيعه الى النادي السعودي وذر مزيد من الأموال لخزينتهم.

ولا ينوي سوداني الإطالة كثيرا في القضية خاصة أنه قادر على العطاء في أعلى المستويات، حيث من المتوقع أن يفصل في قضيته بعد تربص المنتخب الوطني الجزائري الذي سيواجه فيه منتخب الرأس الأخضر اليوم، ثم البرتغال يوم الخميس المقبل، ثم يتفرغ لقسط من الراحة بعد موسم شاق جدا