ماجر في "ورطة " .. هذا هو القرار

قالت وكالة الأنباء الجزائرية أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" تتجه نحو إقالة الناخب الوطني رابح ماجر في حال الخسارة أمام البرتغال، في المباراة المرتقبة في 07 جوان الحالي بلشبونة العاصمة البرتغالية.

وقبيل هذه المعلومة التي كشفت عنها وكالة الأنباء الرسمية، كان وزير الشباب والرياضة محمد حطاب قد وجه انتقادات لاذعة للطاقم الفني المشرف على المنتخب الوطني، معتبرا أن الهزيمة التي مني بها "الخضر" أمام منتخب الرأس الأخضر غير مقبولة ومؤسفة.

ووصف حطاب الخسارة التي مني بها المنتخب الوطني بـ "الهزيلة" نظرا لكون المنتخب الجزائري يضم لاعبين عالميين وفق تعبيره.