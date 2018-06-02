المغرب تهدد البولیساریو

شرعت القوات المسلحة المغربیة، في تجربة منظومة صواریخ متطورة على الأرض، كرسالة تهديدية لجبھة "البولیساریو".

وقالت صحیفة "الأیام" المغربیة، إن ھذه المنظومة من طراز "سكاي دراغون 50 "الدفاعیة المتوسطة المدى التي اقتناھا المغرب مؤخرا من الصین، والتي یرى الخبراء إنھا مضادة للھجمات الجویة وذات فعالیة دفاعیة كبیرة في تدمیر الأھداف المتحركة.

وھذه المنظومة الصاروخیة، تعد أحدث جیل من نظام صواریخ الدفاع الجوي التي صنعتھا شركة الدفاع الصینیة "نورینكو" التي تتمیز بمدى حده الأقصى یبلغ 50 كیلومترا، وفقا لموقع "الدفاع العربي".

یتكون نظام سكاي دراغون 50 للدفاع الجوي من قاذفات متنقلة، ورادار الكشف وتتبع الأھداف، فضلا عن مركز القیادة. وتشمل المھام الرئیسیة لھذه المنظومة، الدفاع الجوي عن المناطق الأساسیة والمیادین.

ویمكنھا أن تعترض بشكل فعال الأھداف الجویة المتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جدا، أي الطائرات الثابتة الجناحین والطائرات العمودیة والطائرات بدون طیار، فضلا عن الاشتباك وتدمیر صواریخ كروز.

ولدى النظام لقدرة كاملة على التحرك، ویمكن أن یكون جاھزا للإطلاق في موقع جدید، بعد أن تتوقف الشاحنة بـ15 دقیقة، وتتكون كل بطاریة سكاي دراغون 50 من رادار واحد من نوع 3D 150 IBIS لتحدید الأھداف، مركبة واحدة لتوزیع النیران و3 إلى 6 مركبات للإطلاق (كل مركبة تحمل 4 صواریخ).

في ھذا التكوین، سكاي دراغون 50 قادر على الاشتباك مع ما یصل إلى 12 ھدف مختلف عن طریق إطلاق 12 صاروخ موجه بشكل فردي في غضون ثوان معدودة.

باستخدام شبكة لاسلكیة قتالیة radio net combat ،یمكن أن تكون القاذفات على بعد 5 كیلومترات من مركبة توزیع النیران vehicle distribution fire. ویمكن لكل بطاریة سكاي دراغون 50 أن تعمل بشكل مستقل، وذلك باستخدام المعلومات الجغرافیة المحلیة التي یقدمھا رادار إیبیس 150 ،فضلا عن المعلومات الاستخباریة الواردة من القیادة العلیا وأنظمة التحكم.