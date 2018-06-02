إرهابي يسلم نفسه بتمنراست

سلم إرهابي اليوم السبت نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، اليوم 02 جوان 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة مملوء"، مضيفا أن الأمر يتعلق بالمسمى "عقبة كنتة سيدي عمر "المدعو أبو ناصر " الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه النتائج "تأتي لتؤكد مرة أخرى على نجاعة المقاربة المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد اجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا".