عاجل: زيدان يتلقى عرض خيالي لتدريب منتخب عربي

صدم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الجميع عندما أعلن استقالته مؤخرا بعد التتويج بدوري الأبطال على حساب ليفربول ...

ورغم أن الرجل أكد أن سيركن للراحة الموسم المقبل ولن يدرب أي فريق، غير أن صحيفة ماركا الإسبانية أكدت اليوم أن قائد المنتخب الفرنسي السابق تلقى عرض من الإتحاد القطري لكرة القدم من أجل تدريب المنتخب، وأضافت ذات الصحيفة أن العرض من جانبه المادي كان خياليا وهذا بتخصيص راتب سنوي قدره 50 مليون أورو لمدة 4 سنوات وهو ما قد يجعله أغلى مدرب في العالم إذا وافق على العرض.